В Новосибирской области появится новая площадка для временного размещения коммунальных отходов. По данным портала госзакупок, за создание нового объекта в Чановском районе готовы заплатить почти 29 миллионов рублей.

В Чановском районе планируется построить площадку для временного накопления твердых коммунальных отходов. За максимальную цену в 29 797 610 рублей потенциальному подрядчику нужно будет провести подготовительные и земляные работы, установить несущие конструкции и ограждения, обустроить электропроводку, кровлю, прилегающие автодороги, а также провести финальное благоустройство.

Согласно условиям закупки, все работы должны быть выполнены подрядчиком не позднее конца августа этого года. Аукцион разместили на портале госзакупок 29 мая, срок подачи заявок — до 6 июня, а подвести итоги и выбрать поставщика для контракта планируется 10 июня этого года.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске увеличат число бригад по уборке улиц.