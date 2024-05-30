Собственник бийского мясокомбината откроет ресторан в центре Новосибирска

В жилом комплексе ГК «Расцветай» на пересечении Семьи Шамшиных и Ядринцевской в этом году ожидается открытие гастробара Luv. Информация о новом заведении появилась в справочнике 2ГИС. По данным Rusprofile, собственниками ООО «Фуд Лув», зарегистрированного по этому адресу, являются учредитель бийского мясокомбината «Солнечный» Виктория Генджоян и бизнесмен Георгий Нанеташвили.

Бийский мясокомбинат, по данным сайта организации, был основан в 1915 году и производил тушеную говядину. В советский период мясокомбинат выпускал колбасную продукцию для Алтайского края и Новосибирской области. Основное направления производства сегодня — снековая продукция. «Бийский мясокомбинат занимается производством и продажей снековой продукцией, основу продуктовой линейки составляют «мясные чипсы» и «колбаски к пиву»», ─ говорится на сайте завода. По данным Rusprofile, выручка завода за 2023 год составила 408 млн рублей, прибыль – 86 млн рублей. Собственником юрлица является Виктория Генджоян.

О том, что будет представлять собой гастробар Luv, пока официальной информации нет. По данным ТГ-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», предполагается, что новое заведение будет работать в двух «форматах»: утром и днем будут подаваться завтраки, а вечером будет предлагаться меню из блюд общеевропейской кухни с небольшим акцентом в Испанию.

Напомним, что ранее стало известно о новом заведении основателя сети кофеен-кондитерских I Dolci Дарьи Скуратовой, которое откроется в Новосибирске в августе.