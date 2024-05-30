22 населенных пункта Красноярского края остались без электричества из-за ветра

Ольга Степанова
 
22 населенных пункта Красноярского края остались без электричества из-за ветра
Фото пресс-службы прокуратуры Красноярского края

В Красноярском крае из-за сильных порывов ветра возникла аварийная ситуация на сетях электроснабжения, в результате чего произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет об Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тыс. человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы.

«При наличии оснований в отношении сетевой организации будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос о перерасчёте гражданам платежей за временное ограничение электрической энергии остается на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратура взыскивает с новосибирского минЖКХ 220 миллионов рублей.

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