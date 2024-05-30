По поручению мэра Новосибирска в городе увеличат штат рабочих бригад для уборки улично-дорожной сети, сообщает пресс-центр городской администрации. Такое решение поддержали депутаты новосибирского горсовета, а на воплощение затеи в жизнь из бюджета дополнительно выделили 169 млн рублей.

«На момент когда я приступил к работе в должности мэра, рабочих было 229. Мы сделали интегральный расчет в разрезе всех районов и посчитали, что их должно быть 576. В районах схема организаций разная – где-то эти люди находятся в штате, но, как правило, это аутсорсинг. Областное правительство нам оказало поддержку, были выделены дополнительные денежные средства. Прошла сессия, на которой депутаты городского Совета это решение поддержали», – приводит пресс-центр слова мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Рабочих соответствующей категории в структуре дорожных организаций не хватает. Необходимо усилить ручную уборку возле остановок, опор контактной сети, в парковочных карманах, съездах для колясок, которыми пользуются родители с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями. Эти участки плохо доступны для механизированной уборки, поэтому логичным шагом будет увеличение численности бригад, занятых ручной уборкой. Дополнительные бюджетные средства будут направлены на обеспечение новых бригад необходимым инвентарем и зарплаты рабочих. Сформировать бригады планируется к середине лета, а к концу летнего сезона — отстроить систему уборки.

Ранее мы сообщали, что 4 из 5 молодых новосибирцев хотели бы открыть свое дело.