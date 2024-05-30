Аналитики «Авито» провели исследование среди жителей Новосибирска в возрасте от 18 до 34 лет, в ходе которого выяснилось, что большинство опрошенных не хотят работать в найме и думают о собственном бизнесе. Причем мужчины готовы потратить на открытие больше, чем женщины — более 1 млн рублей против 790 000 рублей.

Опрос показал, что 66% молодых жителей Новосибирска хотели бы открыть свой бизнес, а 10% уже копят на свое дело и продумывают бизнес-план. 4% респондентов находятся в процессе открытия/покупки бизнеса, а 6% — уже ведут свой бизнес. Таким образом, большинство опрошенных желают работать только на себя. В том, что лучше работать в найме, убеждены лишь 12% респондентов. Примечательно, что так чаще считают мужчины (15% против 8% женщин).

В ведении собственного бизнеса молодых жителей Новосибирска больше всего привлекают независимость от начальства и свобода действий (61%), а также возможность заниматься любимым делом и желание создавать что-то новое (55%). Причем возможность заниматься любимым делом чаще отмечали женщины, чем мужчины (65% против 58%). Высокий доход в качестве привлекающего фактора отметили 40%, а гибкий график и возможность контролировать процесс — 44%. Интересно, что этот фактор важнее женщинам (так ответили 47% против 40% мужчин).

Топ-5 самых популярных сфер, в которых молодые жители Новосибирска хотели бы иметь свой бизнес, распределился так: развлечения (33%); IT-бизнес (28%); сфера услуг (24%); пункты выдачи заказов (24%); красота и здоровье (19%).

Примечательно, что зумеры чаще, чем миллениалы, хотели бы открыть бизнес в сфере IT (33%), развлечений (32%), красоты и здоровья (27%).

Вести свое дело вместе с женой или мужем готовы 26% респондентов. Просить помощи у родственников намерены 42% участников опроса, а открывать бизнес совместно с друзьями — 16%. Также 16% предпочли бы открывать бизнес самостоятельно.

В среднем молодые жители Новосибирска, которые хотели бы иметь свой бизнес или уже копят на него, готовы потратить на открытие дела около 1 200 000 рублей. Наибольшая доля опрошенных (19%) вложила бы в свой бизнес до 500 000 рублей. 21% потратили бы от 1 до 2 млн рублей. При этом мужчины готовы вкладываться больше: в среднем 1 050 000 рублей, в то время как женщины — 790 000 рублей.

Получать чистым доходом респонденты в среднем хотели бы около 320 000 рублей. Наибольшая доля (53%) рассчитывает на доход от 100 000 до 500 000 рублей. Получать больше хотели бы 26% опрошенных, а сумма до 100 000 устроит 16%.

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