Депутат Новосибирска Игорь Украинцев обвиняется во взятке от застройщика

В отношении депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева возбуждено дело о получении взятки от руководителя строительной организации. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



Напомним, что о задержании депутата стало известно 30 мая. Дело возбуждено руководителем Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области. Ранее он был доставлен в следственный комитет.

«По версии следствия, в период времени с сентября 2022 года по января 2023 года, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска по одномандатному избирательному округу Nº 11, являясь должностным лицом, он лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации. Речь шла об общем покровительстве, которое выражалось в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства», — говорится в сообщении прокуратуры.

В СУ СК РФ по Новосибирской области также пояснили, что Игорь Украинцев, по версии следствия, вымогал взятку за нераспространение в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании. Стоит отметить, что, по данным СУ СК РФ по Новосибирской области, взятки размером в 3 млн рублей он получал систематически.

Как уточнили в прокуратуре, санкцией ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Игорь Украинцев родился в Новосибирске. Был депутатом от ЛДПР в парламенте Кузбасса (избран в 2013 году), также в Кемеровской области баллотировался в Госдуму (2011 год), в мэры Новокузнецка (2013 год) и в губернаторы (2018 год). В 2017-м вернулся в Новосибирск, до 2022-го работал директором по развитию в строительной компаний «Стрижи». В 2021 году выдвигался в ГД на одном из одномандатных округов по Новосибирской области. В 2024 году принимал участие в конкурсном отборе на пост мэра Новосибирска.