В многоквартирном доме новосибирского левобережья произошел пожар

Ольга Степанова
 
В многоквартирном доме новосибирского левобережья произошел пожар
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске сегодня утром, 30 мая, произошел пожар в 2-этажном многоквартирном доме по улице Портовая в Ленинском районе. Горели оба этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону.

Открытое горение было ликвидировано за 40 минут, сотрудники МЧС спасли со 2 этажа двух женщин и мужчину, не допустили перехода огня на вторую половину дома, а также вынесли газовый баллон, который мог значительно осложнить обстановку.

Всего на пожар реагировали 34 человека личного состава и 9 единиц техники. Огнем повреждены 4 квартиры и кровля дома на общей площади 270 кв.м.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, Следком возбудил уголовное дело по факту совершения экологического преступления после пожара на мусорном полигоне «Левобережный».

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