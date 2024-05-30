СДЭК начал выдачу посылок, находящихся на ПВЗ

После масштабного сбоя в системе оператора экспресс-доставки СДЭК, в результате которого обработку посылок поставили на паузу, началась выдача отправлений, находящихся на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Для получения потребуется предъявить паспорт, сообщает пресс-служба компании.

«Это первый большой шаг к восстановлению работы ПВЗ. В данный момент мы занимаемся восстановлением возможности приёмки отправлений и перемещением посылок между складами и ПВЗ», — говорится в сообщении.

Напомним, что о невозможности приёма и выдачи отправлений на пунктах выдачи заказов, а также о технических неполадках в работе сайта и приложения СДЭК пресс-служба компании сообщила 27 мая. Днем позже международная хакерская группировка Head Mare заявила о своей причастности к масштабному сбою в системе СДЭК. Утверждается, что в систему курьерской службы якобы был запущен вирус-шифровальщик, который ограничивает доступ к информации, хранящейся на серверах, и возможность её восстановления. В качестве доказательств атаки хакерам были приведены скриншоты, где отображены базы данных компании.

Совладелец основанной в Новосибирске компании СДЭК Леонид Гольдорт прокомментировал сроки возможного восстановления ИТ-инфраструктуры организации после хакерской атаки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, кто и как использует хакеров для взлома ИТ-инфраструктуры российских компаний.