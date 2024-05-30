Мэрия Новосибирска ищет руководителя на зарплату 170 тысяч рублей

Мэрия города Новосибирска 29 мая 2024 года опубликовала вакансию «Руководитель» на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно тексту объявления, предлагаемая заработная плата составляет от 160 тысяч до 170 тысяч рублей на руки, требуемый опыт работы — от 3 до 6 лет.

В числе прочих требований указаны: наличие высшего образования (не ниже уровня специалитета, магистратуры), высокие коммуникативные и организаторские навыки, управление коллективом более 70 человек, навыки ведения деловых переговоров, владение приемами выстраивания межличностных отношений, публичных выступлений, разрешения конфликтов, планирование и координирование деятельности, системный подход к решению задач, принятие управленческих решений, осуществление контроля, лидерские качества.

Кроме того, кандидаты должны обладать профессиональными знаниями по направлениям: «Экономика и управление» и (или) «Юриспруденция», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сервис и техническая эксплуатация транспортных технологических машин и оборудования», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», и (или) «Военное и административное управление» или иные специальности и направления подготовки.

В обязанности «Руководителя» будет входить: стратегическое и оперативное управление структурным подразделением, организация и разработка проектов муниципальных правовых актов, разработка аналитических и методических материалов, бюджетирование в рамках своего подразделения, осуществление контроля деятельности муниципального учреждения, принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, контроль ее деятельности, взаимодействие с органами власти всех уровней и прочие.

Напомним, что в новосибирской мэрии продолжается череда отставок и назначений. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что начальник департамента потребительского рынка Виталий Витухин оставит свой пост в начале июня.