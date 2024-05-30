На специалиста отдела регионального государственного экологического надзора минприроды Омской области совершено нападение во время выездного обследования карьера в Октябрьском округе города Омска (п. Осташково вблизи СНТ «Горняк»), откуда поступило сообщение о сбросе отходов и их захоронении. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«В ходе обследования территории инспектором был зафиксирован сброс отходов, факт которого он начал снимать на камеру. Нарушители – водитель и пассажир – вышли из автомобиля и потребовали удалить запись. В ответ на отказ они применили физическую силу к инспектору: отобрали камеру, заломили руки и повалили на землю. Один из нарушителей удерживал инспектора, прижав его к земле, а другой пытался удалить видеозапись самостоятельно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сотрудник находится в больнице с подозрением на перелом ребер. Аналогичное нападение на другого инспектора было совершено в 2023 году, тогда за совершенное преступление нарушитель получил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, которое, по мнению министерства, является «чрезмерно мягким».

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