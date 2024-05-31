Новосибирский дилер Harley-Davidson запускает новый салон в Москве

Новосибирский мотохолдинг Романа и Ирины Гречухиных продолжает увеличивать количество салонов в России. В конце 2023 года группа компаний вышла в Санкт-Петербург ─ в состав мотохолдинга вошел салон «Harley—Davidson Lahta». В мае 2024 года стало известно о том, что список пополнил «Harley-Davidson Угрешский» в Москве. Таким образом, мотохолдинг представлен в Новосибирске, Красноярске, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве.

Информация о салоне в столице России появилась на сайте компании и в ее аккаунтах в соцсетях.

«Harley-Davidson Угрешский» был открыт в Москве в октябре 2015 года в Москве. В описании салона говорится о том, что его дизайн был «разработан английской компанией и сочетает в себе два стиля — Heritage и Industrial». Мотосалон входил в состав группы компаний «H-D Москва». Согласно сайту организации, ее директором является Глеб Климаков, а сама группа компаний включает салоны на Олимпийском проспекте и Борвихе.

Сейчас «Harley-Davidson Угрешский» находится под управлением новосибирского мотохолдинга — здание реконструируется для соответствия последним стандартам мотобренда.

Напомним, что свой первый мотосалон «Harley-Davidson Новосибирск» площадью 471 кв. м Роман и Ирина Гречухины запустили в 2014 году на улице Станционной. В 2016 году мотохолдингом был открыт мотосалон «Harley-Davidson Красноярск». Кроме того, в 2018 году рядом с действующим салоном «Harley-Davidson Новосибирск» на Станционной были запущены салоны марок Triumph и Honda Moto. В дальнейшем мотохолдинг вышел в Казань, Москву, а также купил дилера Harley-Davidson в Самаре. В 2023 году этот список пополнил салон «Harley-Davidson Лахта» в Санкт-Петербурге. На сегодня в портфеле новосибирского мотохолдинга — Harley-Davidson, Triumph, Honda Moto, KTM, Ducati, Royal Enfield, Benelli, VOGE, Peugeot, Progasi, «Минск». В 2023 году Роман и Ирина Гречухины также открыли в Новосибирске на Фабричной автосалон премиальных и люксовых автомобилей.

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