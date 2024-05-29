АО «Россети Сибирь Тываэнерго» выплатит 8 миллионов рублей несовершеннолетнему жители республики в качестве компенсации: такое решение принял Кызыльский городской суд. Прошлым летом подросток по вине компании получил электротравму.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики Тыва, суд в Кызыле удовлетворил исковое требование надзорного ведомства о взыскании компенсации с республиканского филиала ПАО «Россети Сибирь».

В июле 2023 года группа подростков проезжала на лошадях в болотистой местности неподалеку от линий электропередач. Один из несовершеннолетних задел левой рукой провисший электропровод, в результате чего от удара током он получил электротравму и ожоги тела.

Как установил суд, одной из причин, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью мальчику, явилось нарушение собственником источника повышенной опасности технических норм и правил. Направленное прокуратурой республики требование о взыскании 8 миллионов рублей в пользу пострадавшего в качестве компенсации морального вреда суд удовлетворил в полном объеме, расследование уголовного дела о халатности продолжается.

Ранее мы рассказывали, что прокуратура взыскивает с новосибирского минЖКХ 220 миллионов рублей.