В Арбитражный суд Новосибирской области поступил судебный иск, поданный зампрокурора региона к областному министерству ЖКХ и энергетики. Согласно судебной картотеке, прокуратура требует взыскать с ведомства в пользу Новосибирской области 220 миллионов рублей.

По данным картотеки суда, исковое заявление было подано заместителем прокурора региона «в интересах публично-правового образования — Новосибирской области». Содержание иска на сайте суда, к сожалению, не приводится.

Как сообщает агентство ТАСС, уточнившее подробности в правоохранительных органах Новосибирской области, надзорное ведомство требует признать недействительной сделку по прощению долга бывшему мусорному регоператору «Экология Новосибирск», при невыполнении которым возложенных на него обязательств в рамках банковской гарантии региону должны были возместить упомянутые 220 млн рублей, но областное минЖКХ не стало взыскивать эту сумму, чем, по мнению прокуратуры, причинило финансовый ущерб Новосибирской области.

Напомним, что министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов был задержан 20 марта текущего года. Причиной уголовного преследования стало то самое соглашение, ранее подписанное с «Экологией Новосибирск». При этом арестованный Архипов остается в должности министра. 26 марта общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Днем позже стало известно, что один из заместителей чиновника назначен и. о. министра. 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска наложил арест на имущество Дениса Архипова общей стоимостью порядка 14 млн рублей. А в мае прокуратура сообщила о новом деле в отношении главы министерства о превышении должностных полномочий. Недавно стало известно, что проверка не выявила ущерба бюджету от действий Архипова, ставших причиной возбуждения второго дела.

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