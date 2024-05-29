Новосибирская мэрия сообщает о введении новых ограничений на движение автотранспорта по городским дорогам. Как сообщает пресс-центр городской администрации, они коснутся Кировского района и Центрального округа.

По данным новосибирских властей, с четверга, 29 мая будет закрыта проезжая часть улицы Советская в районе здания №97, кроме этого сужение проезжей части на 5,5 метров произойдет на улице Крылова, возле жилого дома №55 — данное ограничение продлится до 7 июня.

Также с сегодняшнего дня и до 12 июня будут на 2 метра сужены проезжие части улиц Тюменская и Оловозаводская в районе здания № 2 на ул. Тюменской. Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Помимо этого, в связи с увеличением объема работ ООО «НТСК» при проведении ремонта на теплотрассе по 10 июня продлен срок сужения на 3,5 метра проезжей части Комсомольского проспекта в районе здания № 20.

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