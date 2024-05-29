Суд продлил срок содержания под стражей экс-директору МУП «САХ» Андрею Зыкову

Ольга Степанова
 
Суд продлил срок содержания под стражей экс-директору МУП
Андрей Зыков. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Центральный районный суд города Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 1 сентября 2024 года в отношении экс-директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что о задержании Андрея Зыкова стало известно в понедельник, 1 апреля 2024 года. Причиной тому послужило подозрение в присвоении средств МУП «САХ». В офисе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области прошли обыски. По версии следствия, подозреваемый с гражданской женой, оформленной в качестве индивидуального предпринимателя, похищал средства предприятия.

Со 2 апреля 2024 года новым руководителем МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» назначен Андрей Колмаков, ранее работавший руководителем МУП «Энергия», главой департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, с 2018 по 2023 год Колмаков возглавлял новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд снял арест со счетов и автомобилей новосибирского «Спецавтохозяйства».

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