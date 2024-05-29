В Новосибирске закроют пешеходный мост через улицу Большевистскую

На заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска было принято решение о закрытии надземного пешеходного моста через улицу Большевистскую в районе остановки общественного транспорта «Завод торгового оборудования».

«На этом объекте МКУ «Гормост» ведет ремонтные работы. В целях их ускорения и для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности их имущества решено после 3 июня закрыть для прохода данный пешеходный мост. Ремонт планируется завершить до 20 июля. На указанный период переход проезжей части будет организован по наземному переходу в районе остановки общественного транспорта «Мелькомбинат». Для информирования пешеходов установят информационные аншлаги с указанием маршрута обхода», — говорится в сообщении пресс-центра муниципалитета.

Напомним также, что в этом году планируется завершение работ по ремонту Октябрьского моста, на путепроводе на улице Фрунзе (правый). Также в 2024 году должны начаться работы на четырех объектах, срок завершения которых – 2025 год. Это мост через реку Иню по Бердскому шоссе (правый), путепровод через железнодорожные пути на ул. Добролюбова, мост через реку Ельцовку и Димитровский мост.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что трем районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на благоустройство газонов.