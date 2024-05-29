В Новосибирске депутаты одобрили передачу части городских лесов под застройку, проголосовав за внесение изменений в Генеральный план города.

На сессии 29 мая Совет депутатов проголосовал за изменения в Генплан Новосибирска. Согласно им, часть лесного массива на стыке Калининского и Заельцовского районов теряет статус городских лесов, и теперь здесь можно будет строить многоквартирные дома.

Площадь участка составляет 11,3 гектаров. Он расположен по улице Бардина, рядом с улицей Богдана Хмельницкого и старым ЛДС. Начальник департамента строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев рассказал, что часть земли здесь уже выводится из рекреационной зоны.

«Решение о МИПе (Масштабном инвестиционном проекте. — «КС») еще не принято, материалы рассматриваются. 0,4 га выводятся из рекреационной зоны в зону улично-дорожной сети и жилищного строительства», — уточнил Алексей Кондратьев, особо подчеркнув «федеральный статус» проекта.

За внесение изменений в Генплан проголосовали 37 депутатов, двое выступили против. В ходе обсуждения депутаты по-разному оценили перспективы внесенных изменений.

Так, депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Украинцев заметил, что лесной массив в указанном месте находится в плачевном состоянии, и застройщики должны привести в порядок зеленую зону. Упомянул депутат и заброшенный сквер имени Дмитрия Прибаловца в створе улиц Бардина и Александра Невского, который давно нуждается в благоустройстве. Кроме того, будущее освоение сегодняшней территории городских лесов депутат оправдал тем, что дом, который планируется здесь построить, будет нести социальную нагрузку — часть квартир в нем передадут детям-сиротам.

В свою очередь, депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина* заметила, что доля квартир (6%), которую планируется передать детям-сиротам, является слишком небольшой, чтобы всерьез говорить о социальной составляющей проекта строителей, и призвала оградить зеленую зону от застройки.

Напомним, в феврале этого года Новосибирский областной суд отказал в иске застройщикам, которые просили признать недействующим постановление регионального правительства о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) – лесной парк «Заельцовский бор».

*Признана Минюстом РФ иноагентом.