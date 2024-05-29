Как перемены на политическом поле Новосибирска рикошетят по ключевым борцам за влияние? К чему ведет растущее противостояние?

На прошлой неделе местный истеблишмент мимолетом взбодрили претендующие на «компромат» посты в анонимных телеграм-каналах о частной жизни семьи новосибирского депутата с почти 15-летним стажем, председателя комиссии по культуре в горсовете Новосибирска Александра Тарасова. Политическая тусовка оказалась богата на версии, кто может стоять за выпадом. Кто-то усмотрел связь с оппозиционерами, так как заметка начиналась с отсылки на декабрьскую презентацию в горсовете программы по туризму: именно представители несистемной «Коалиции-2020» тогда заострили внимание на шуточном (в наши времена в таких шутках много правды) замечании Тарасова о сверхкреативности слайдов с парнями в футболках и с мороженным в руках. Другие наблюдатели сочли любопытным, что информационный «наезд» на депутата совпал с «кастингом» на вакантный пост вице-мэра, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики. Несколько источников «Континента Сибирь» из околовластных кругов заметили: имя Александра Тарасова фигурировало в теме потенциальных претендентов в преемники покинувшей мэрию Анны Терешковой. Хотя опрошенные депутаты скептически отнеслись к идее, что Тарасову тесно на посту председателя комиссии в горсовете и он горит желанием уйти из бизнеса, оставить кресло директора компании ради работы чиновником, причем не факт, что на позиции заместителя главы города. Не исключено, что новому куратору культурного направления этот статус в процессе структурных перемен в мэрии уже и не достанется.

Вероятно, чуть большего внимания заслуживает нюанс, что Александра Тарасова ассоциируют с депутатом Заксобрания Вениамином Паком и «крылом» высокопоставленного единоросса, депутата Госдумы Виктора Игнатова. Никто из «их людей» пока в команду нового мэра Максима Кудрявцева не вошел. Наоборот, у тех, кто наблюдает за политическими процессами изнутри, есть ощущение, что сотрудников, аффилированных с федеральным парламентарием одного за другим из городской администрации выводят. (Момент тонкий: Виктор Игнатов настолько врос в новосибирскую политику, что связать с ним можно многих — было бы желание и фантазия). Упоминая об уколе в соцсетях в сторону депутата горсовета, собеседники «Континента Сибирь» предполагали: это просто незамысловатый повод бросить мелкий камешек в копилку аргументов против потенциальных «кадров Игнатова» при формировании новой управленческой команды в городе.

В разгар укомплектования мэрии Кудрявцева вовлеченные в новосибирские политические процессы люди сочли бы, вероятно, логичным появление в анонимном и не очень пространстве информационных «тычков» и в сторону представителей противоположного «крыла», интенсивно наращивающего влияние на городском уровне, — имеющего отношение к депутату Госдумы от ЕР Дмитрию Савельеву. Последний методично работает над тем, чтобы губернатор, по совместительству глава регионального отделения ЕР, не сомневался: интересы парламентария не противоречат партийной выгоде. Огромные ресурсы идут на то, чтобы городской Совет пополняли лояльные Савельеву фигуры, но они не создают обособленное объединение, а один за другим вступают во фракцию «Единая Россия». У депутата ГД было свое видение, кто мог бы возглавить Новосибирск. По сведениям «Континента Сибирь», он видел на этом месте не нынешнего мэра, продвигал другую фигуру. Однако в решающий момент многочисленные протеже Савельева в горсовете (именно ГС в финале голосует за мэра) поддержали Максима Кудрявцева.

Парламентарий вхож к губернатору, активно демонстрирует «благонадежность» по отношению к партии власти, а значит, и к новому руководителю города. Руководство области спокойно смотрит на экспансию союзников Савельева в ГС. Однако нет признаков, что «звено Дмитрия Ивановича» участвует в перестройке администрации муниципалитета. Это играет на создание видимости «равноудаленности» мэра от групп влияния при формировании новой команды. Но некоторые собеседники «Континента Сибирь» из депутатского корпуса склоняются к мысли, что за тезисом о «балансе» кроется отсутствие диалога между «альянсом Савельева» и теми, кто получил от главы Новосибирской области полномочия на перестраивание мэрии Кудрявцева.

По информации «Континента Сибирь», кадровое наполнение городской администрации со стороны регионального правительства курирует первый вице-губернатор Юрий Петухов. Но бесперебойно связь у Савельева налажена только с первым лицом региона. Возможно, на данном этапе, это компенсирует любые коммуникационные пробелы с руководством мэрии, горсовета или ключевыми представителями команды губернатора. (Юрий Петухов или Максим Кудрявцев едва ли будут спорить с Андреем Травниковым, если тот даст отмашку по какому-либо кадровому решению). А если так случится, что Андрей Травников уедет из Новосибирской области, например, на другую работу? Вопрос в том, насколько эффективно полагаться исключительно на прямой контакт с губернатором и чьим влияниям больше подвержено первое лицо — влиятельных персон из бизнеса/политики или собственного аппарата? Один из ответов на этот вопрос дает отставка Анны Терешковой, супруги известного бизнесмена и экс-депутата Дмитрия Терешкова, который был уверен в том, что его отношения с губернатором надежно отстроены.

История с Александром Тарасовым не стоит никаких конспирологических теорий насчет того, кто отпустил эту реплику. Просто за этим камешком могут последовать другие — в сторону самых разных участников политических процессов, и «команды Игнатова», и «команды Савельева», и групп, ориентирующихся на другие авторитетные лица. Смена мэра Новосибирска и связанное с ней переформатирование властной конструкции в городе — лишь одна из фаз перекройки местного политического ландшафта. Трудно предположить, что будет происходит на следующих этапах и что станет апогеем обмена публичными и подковерными ударами между политическими игроками и теми, кто пытается демонстрировать умение парить над схваткой. Апофеозом, вероятно, станет осень 2025 года, когда по итогам масштабной избирательной кампании в регионе группы влияния начнут мериться аргументами, ресурсами, связями и количеством союзников в битве за пост председателя Совета депутатов Новосибирска. А пока можно наблюдать за легкой разминкой — например, в горсовете при смене руководителя комиссии по наказам.