1 и 3 июня в Новосибирске на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН состоится фестиваль сказочных игр и игрушек «Путь героя». На нем, как сообщают власти Новосибирска, городским семьям представят уникальные игры, разработанные подростками.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии, форум-фестиваль посвящен теме воспитательного потенциала города и будет интересен родителям и специалистам, работающим с детьми. Событие организуется Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента образования мэрии.

В первый день фестиваля, 1 июня, с 11.00 до 19.00 его гостям представят авторские образовательные игры, разработанные старшими школьниками под руководством наставников – молодых писателей и поэтов, филологов, культурологов, психологов, художников, дизайнеров, специалистов в области образовательных игр.

3 июня с 10.00 до 18.00 на площадках фестиваля состоится форум для родителей, педагогов и специалистов, работающих с детьми, «Культурный контекст и ребенок». Более 800 участников узнают, как проводить экспертизу для игрушек, какие мультфильмы выбирать для семейного просмотра, как освоить язык природы в городе и другие полезные практики.

Ранее мы сообщали, что власти наградят новосибирцев, активно призывавших голосовать за территорию для благоустройства.