Новосибирцы не спешат переходить на оплату покупок по биометрии

Павел Ганьшин
 
Новосибирцы не спешат переходить на оплату покупок по биометрии
Изображение от freepik

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди экономически активных новосибирцев, чтобы узнать, как они относятся к возможности оплачивать покупки «лицом» и пользуются ли этой возможностью на регулярной основе. Большинство респондентов высказались против.

По данным исследования, 85% новосибирцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 7%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.

Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди горожан до 34 лет (10% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.

Ранее мы сообщали, что большинство новосибирцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного приема на работу.

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