Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди экономически активных новосибирцев, чтобы узнать, как они относятся к возможности оплачивать покупки «лицом» и пользуются ли этой возможностью на регулярной основе. Большинство респондентов высказались против.

По данным исследования, 85% новосибирцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 7%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.

Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди горожан до 34 лет (10% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.

Ранее мы сообщали, что большинство новосибирцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного приема на работу.