По данным Rusprofile, в отношении ООО «Кузина», управляющей одноименной сетью кондитерских, рассматривается 7 дел на сумму 14 млн рублей. За последнее время было закрыто как минимум 4 точки в Новосибирске, компания ушла из Томска. С учетом того, что в 2019 году компания вышла на биржу, «Континент Сибирь» узнал, какие риски есть у инвесторов Kuzina.

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» подало иск в Арбитражный суд Новосибирской области в отношении ООО «Кузина» (управляет сетью кондитерских Kuzina) на 674,2 тысячи рублей, из которых 640 тысяч руб. — основной долг, 34,2 тысячи руб. — сумма неустойки на 24 мая 2024 года. Соответствующая информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда 28 мая.

Кроме того, в апреле 2024 года иск к Kuzina на сумму более 696 240 рублей подала компания «ЮСК Консалтинг», которая специализируется на оказании консалтинговых услуг, в том числе, эмитентам биржевых облигаций, осуществляя свою деятельность совместно с ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» — брокером и организатором облигационных выпусков.

По словам представителей «ЮСК Консалтинг», до подачи искового заявления ООО «ЮЛКМ» направляло в адрес ООО «Кузина» досудебную претензию с требованием об оплате задолженности через систему электронного документооборота и по почте.

Директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов пояснил «Континенту Сибирь», что будет с облигациями эмитента. «Новостной фон вокруг ООО «Кузина» действительно вызывает предположения, что компания сегодня переживает непростые времена. Однако здесь важно не делать поспешных выводов и полагаться на официальные источники информации и факты. С одной стороны, мы видим ряд судебных исков в отношении эмитента, с другой – компания продолжает вести операционную деятельность. Согласно отчетности за первый квартал 2024 года, выручка ООО «Кузина» достигла 120,4 млн руб., продемонстрировав положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (на +28,9% или 27,0 млн руб.)», — объяснил Александр Павлов, добавив, что на текущий момент компания не допускала невыполнения обязательств перед инвесторами.

Напомним, что среди новосибирских компаний на биржу выходили в том числе «Дядя Денер» и «Обувь России» (OR Group), которые ранее были признаны банкротами. В то же время в регионе есть компании, которые продолжают успешно привлекать инвестиции через биржу, среди которых в том числе «Нафтатранс Плюс», «Фабрика Фаворит«, «Чистая планета».

Сеть Kuzina основана в 2010 году в Новосибирске Эриком Шогреном. На сегодня, по данным 2ГИС, у нее 49 точек в Новосибирске. Также она представлена в Барнауле (1 точка) и Москве (8 точек). По данным Rusprofile, выручка ООО «Кузина» за 2023 год составила 421 млн рублей, прибыль — 3,3 млн рублей.