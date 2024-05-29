В Кемеровской области перед судом предстанет экс-глава двух городских округов по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Кузбассу. По данным ведомства, обвиняемый получил от коммерсанта треть миллиона рублей и автомобиль.

В Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Краснобродского и Полысаевского городских округов региона. Мужчину обвиняют по двум статьям российского Уголовного кодекса: ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый, являясь главой Краснобродского городского округа, получил от руководителя одной из коммерческих организации области взятку в виде нового автомобиля иностранного производства за осуществляемое общее покровительство по службе путем создания благоприятных условий по заключению между администрацией и представляемой взяткодателем коммерческой организацией договоров аренды земельных участков на территории округа.

Кроме того, в период с августа по сентябрь 2023 года фигурант, исполняя полномочия главы Полысаевского городского округа, получил обманным путем деньги в размере 75 тысяч рублей и 3 тысяч долларов США якобы за оказание помощи представителю той же коммерческой организации в получении лицензии на добычу полезных ископаемых на территории Тисульского муниципального округа Кузбасса, не намереваясь в действительности оказывать ему помощь.

Преступную деятельность чиновника была пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ России, в ходе предварительного следствия на изъятые в ходе обыска в автомобиле и жилище обвиняемого деньги в сумме более 1,5 млн рублей, а также средства в иностранной валюте наложен арест. По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали, что суд отказался смягчить меру пресечения красноярскому депутату Александру Глискову.