Депутаты-аграрии подготовили обращение Законодательного собрания Красноярского края в Госдуму и правительство России, которым намерены добиться признания региона территорией, неблагоприятной для ведения сельского хозяйства.

По информации минсельхоза, в прошлом году объем производства составил 122,5 млрд рублей, в 2022 году — 130,5 млрд рублей. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2023 году составила 77,4%, в 2022 году — 90,3%. Доля убыточных предприятий в структуре всех хозяйств Красноярского края увеличилась в два с лишним раза. Убытки в отрасли увеличились в 4,4 раза.

«Мы живем в зоне рискованного земледелия, и будем добиваться, чтобы наш регион был включен в список территорий, неблагоприятных для ведения сельского хозяйства. Это не только вопрос восстановления справедливости. Он напрямую связан с объемами государственной поддержки АПК края на федеральном уровне», — приводит слова председателя агрокомитета Владислава Зырянова пресс-служба краевого парламента.

Напомним, накануне губернатор Красноярского края Михаил Котюков в составе российской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным в Харбине (КНР), представил свой регион на российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.