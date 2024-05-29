Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках ежеквартального исследования настроения соискателей на рынке труда, проанализировали, как часто работающие жители Новосибирской области готовы к уступкам в заработной плате в обмен на гарантированное трудоустройство.

По итогам первого квартала 2024 года больше половины (53%) соискателей из Новосибирской области не готовы снижать свои зарплатные ожидания, даже если работодатель в обмен гарантирует им трудоустройство. Причем, по сравнению с предыдущими замерами, проведенными в 4-м квартале 2023 года, доля таких ответов выросла на 6%. Для сравнения, в целом по стране не пойдут на уступки в зарплате ради получения новой работы 48% соискателей. Чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (62% из них), «Закупки» (58%), «Транспорт, логистика, перевозки» (56%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (55%).

Напротив, готовы проявить гибкость в своих зарплатных ожиданиях 30% работников Новосибирской области, но таких становится меньше (-4% относительно 4-го квартала 2023 года). В целом по стране этот показатель находится на уровне 34%. Чаще остальных готовы к компромиссу в зарплате специалисты из сфер «Информационные технологии» (45% из них), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 38%) и «Спорт, салоны красоты» (36%). Оставшиеся 16% опрошенных затруднились дать ответ.

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