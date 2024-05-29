Большинство новосибирцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного приема на работу

Павел Ганьшин
 
Большинство новосибирцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного приема на работу
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках ежеквартального исследования настроения соискателей на рынке труда, проанализировали, как часто работающие жители Новосибирской области готовы к уступкам в заработной плате в обмен на гарантированное трудоустройство.

По итогам первого квартала 2024 года больше половины (53%) соискателей из Новосибирской области не готовы снижать свои зарплатные ожидания, даже если работодатель в обмен гарантирует им трудоустройство. Причем, по сравнению с предыдущими замерами, проведенными в 4-м квартале 2023 года, доля таких ответов выросла на 6%. Для сравнения, в целом по стране не пойдут на уступки в зарплате ради получения новой работы 48% соискателей. Чаще всего такой ответ давали представители профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (62% из них), «Закупки» (58%), «Транспорт, логистика, перевозки» (56%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (55%).

Напротив, готовы проявить гибкость в своих зарплатных ожиданиях 30% работников Новосибирской области, но таких становится меньше (-4% относительно 4-го квартала 2023 года). В целом по стране этот показатель находится на уровне 34%. Чаще остальных готовы к компромиссу в зарплате специалисты из сфер «Информационные технологии» (45% из них), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 38%) и «Спорт, салоны красоты» (36%). Оставшиеся 16% опрошенных затруднились дать ответ.

Ранее мы рассказывали, что cамой востребованной вакансией в Новосибирской области в мае стали менеджеры по продажам.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  