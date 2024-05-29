На очередной сессии Совета депутатов Новосибирска парламентарии проголосовали за присуждение звания «Почетный житель Новосибирска» Юрию Похилу, Николаю Бирюле и Борису Добрякову.

В Новосибирске пополнился список почетных жителей города. Сегодня, 29 мая, во время 35-й сессии городского совета было принято решение присвоить этот статус троим горожанам.

Звания почетного жителя города удостоился директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил — за большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры города Новосибирска. Депутаты горсовета отметили заслугу руководителя учреждения в обеспечении новосибирцев питьевой водой высокого качества.

За вклад в развитие театрального искусства и культуры звание «Почетный житель Новосибирска» присвоили заслуженному работнику культуры РФ Николаю Бирюле, который 44 года проработал в Новосибирском областном театре кукол, занимая много лет пост его художественного руководителя.

Кроме того, посмертно почетное звание присудили заслуженному врачу РФ, хирургу и педагогу Борису Добрякову — за вклад в развитие медицины, оказание медицинской помощи жителям Новосибирска. Борис Добряков ушел из жизни более двух лет назад. В феврале 2024 года на стене дома на ул. Ипподромской, где он жил, установили мемориальную табличку.

Также сегодня, 29 мая, стало известно, что новосибирские власти наградят горожан, активно призывавших голосовать за территорию для благоустройства.