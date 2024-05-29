В Сибирском ГУ Банка России назвали причину ускорения инфляции в Новосибирской области

Алёна Золотова
 
В Сибирском ГУ Банка России назвали причину ускорения инфляции в Новосибирской области
Фото из архива "Континента Сибирь"

Темп инфляции в апреле в Новосибирской области ускорился до 8,6% — такие данные приводит Сибирское главное управление Банка России. Аналитики ведомства назвали причину увеличения показателя.

По словам представителей банка, повышенный спрос позволял производителям и поставщикам, а также продавцам переносить в цены растущие издержки на логистику и зарплаты. Как пример, в апреле быстрее всего дорожали одежда и обувь, а бытовая техника дешевела в годовом выражении. Также на ускорение инфляции повлиял повышенный спрос на строительные и отделочные материалы у конечного потребителя.

«В январе – апреле в Новосибирской области сдали больше одного миллиона квадратных метров. Высокий спрос на жилье позволил компаниям переносить издержки на производство и доставку отделочных и строительных материалов в цены. В итоге в прошлом месяце подорожала керамическая плитка, а рост цен на обои и ламинат продолжил ускоряться», — сказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. Ее комментарии приводит пресс-служба ведомства. 

Напомним, что ранее S7 получила очередной штраф за овербукинг. 

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