Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, в грядущий четверг в городе пройдет награждение новосибирцев, которые выступили добровольцами во время проходившего этой весной голосования за территорию для благоустройства в 2025 году.

30 мая в 15.00 в концертном комплексе им. В. Маяковского состоится награждение добровольцев, привлекавших новосибирцев к Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря работе волонтёрского корпуса на онлайн-платформе зарегистрировались более 127 тысяч человек.

В длившемся с 15 марта по 30 апреля голосовании, по данным мэрии, поучаствовали 236 694 человека, из них которых 29 зарегистрировались в приложении волонтера через «Госуслуги», 126 988 человек зарегистрировались в приложении волонтера через СМС, еще 109 501 человек самостоятельно проголосовал на электронной платформе. Таким образом, более половины проголосовавших новосибирцев выбирали объект для благоустройства с помощью добровольцев.

В Новосибирске работали более 1 600 волонтеров; как сообщает пресс-центр городской администрации, на мероприятии отметят тех, кто привлек к голосованию 100 человек и более.

Напомним, по результатам голосования, новосибирцы выбрали в качестве территории для приоритетного благоустройства в 2025 году набережную на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.