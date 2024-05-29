Как и прогнозировал «Континент Сибирь», на очередной, 35-й сессии Совета депутатов Новосибирска член фракции КПРФ Александр Бурмистров был лишен должности главы комиссии по наказам.

По предложению зампреда комиссии по наказам Совета депутатов Новосибирска Александра Мухарыцина («Единая Россия»), на 35-й сессии 29 мая депутаты большинством голосов сместили с поста главы комиссии по наказам члена фракции КПРФ Александра Бурмистрова.

Вопрос о лишении должности председателя был оперативно рассмотрен и одобрен комиссией сегодня же утром, перед началом сессии и стал единственной темой повестки заседания. Как следует из видео голосования комиссии, попавшего в распоряжение редакции «Континента Сибирь», решение о лишении Александра Бурмистрова должности было принято без обсуждений в течение 1 минуты.

Уже на сессии спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев сообщил, что информация о планируемом заседании комиссии была доведена до всех ее членов накануне вечером, 28 мая. Александр Бурмистров усмотрел в этом нарушение регламентов Совета депутатов.

«Хочу обратить внимание на грубое нарушение регламента, который требует не позднее, чем за 5 рабочих дней оповестить членов комиссии и других участников (депутатов горсовета) о дате, месте и времени проведении комиссии… Предлагаю рассмотреть вопрос без суеты, на комиссии в плановом порядке, не дискредитируя принятые процедуры Совета депутатов», — сказал Александр Бурмистров.

Однако депутаты всё же проголосовали по вопросу и большинством голосов отстранили Александра Бурмистрова от должности председателя комиссии по наказам.

Ранее «Континент Сибирь» писал о попытках сместить члена фракции КПРФ Андрея Любавского с должности председателя комиссии по предпринимательству.