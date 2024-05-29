Угольная компания «Кузбассразрезуголь» ввела в эксплуатацию подстанции «Уткинская» 110 кВ и «Углерод» 35 кВ на Краснобродском угольном разрезе. Новые энергообъекты обеспечат бесперебойным энергоснабжением горнодобывающую технику и развивающуюся инфраструктуру предприятия.

Электросетевой комплекс был построен в короткие сроки – за 9 месяцев. Технологическое присоединение подстанции «Уткинская» велось совместно с ПАО «Россети Сибирь». Новый энергообъект состоит из открытых распределительных устройств напряжением 110 кВ и 35 кВ, двух трансформаторов мощностью 25 000 киловольт-ампер (кВА) и пункта управления, в котором расположены панели релейной защиты и автоматики. Объект входит в диспетчерскую систему ПАО «Россети Сибирь» и может управляться дистанционно.

Подстанция «Углерод» построена для бесперебойного обеспечения электроэнергией экскаваторов и систем водоотливов на участках горных работ. Энергообъект состоит из двух трансформаторов мощностью 10 000 киловольт-ампер (кВА). Подстанции соединяет новая линия электропередач 35 кВ длиной 4 км.

«Строительство комплекса новых энергообъектов было необходимо для развития энергетической инфраструктуры Краснобродского угольного разреза. Разрез был создан в 1947 году и был первым предприятием по открытой добычи угля в Кузбассе, за это время существенно поменялась техника, возросли потребности в энергетических мощностях. Два стабильно работающих объекта обеспечат полную энергобезопасность угольного разреза, почти на треть увеличат энергетические мощности предприятия, повысят надежность работы оборудования», — отметил начальник департамента энергообеспечения УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Ковин.

Процесс управления подстанциями автоматизирован, объекты оборудованы системами связи и видеонаблюдения. Смонтированные на подстанциях телемеханические системы позволят на расстоянии управлять подачей электроэнергии потребителям разреза. «Уткинская» дополнительно оснащена микропроцессорными терминалами релейной защиты автоматики, что обеспечивает надежность работы оборудования и его высокую производительность.

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