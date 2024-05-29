3 районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на благоустройство газонов

Алёна Золотова
 
3 районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на благоустройство газонов
Фото из архива "Континента Сибирь"

Трём районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на реконструкцию газонов вдоль дорог. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале.

«На двух участках проспекта Дзержинского полностью заменят истощённый грунт на плодородный, вместо аварийных деревьев высадят новые. Там, где высадить крупные деревья не позволяют подземные коммуникации, появится живая изгородь из кустарников», — рассказал Максим Кудрявцев.

Градоначальник пояснил, что деньги  также будут направлены на восстановление зелёных насаждений на улице Эйхе в Первомайском районе и благоустройство 11 тысяч квадратных метров газонов в Советском районе (на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича).

«Пока это пилотный проект. Думаю, результат будет положительным, и мы продолжим эту практику в других районах», — резюмировал мэр Новосибирска.

Напомним, что ранее стало известно о ремонте более 60 км дорог в Новосибирске в 2024 году.

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