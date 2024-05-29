Трём районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на реконструкцию газонов вдоль дорог. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале.

«На двух участках проспекта Дзержинского полностью заменят истощённый грунт на плодородный, вместо аварийных деревьев высадят новые. Там, где высадить крупные деревья не позволяют подземные коммуникации, появится живая изгородь из кустарников», — рассказал Максим Кудрявцев.

Градоначальник пояснил, что деньги также будут направлены на восстановление зелёных насаждений на улице Эйхе в Первомайском районе и благоустройство 11 тысяч квадратных метров газонов в Советском районе (на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича).

«Пока это пилотный проект. Думаю, результат будет положительным, и мы продолжим эту практику в других районах», — резюмировал мэр Новосибирска.

Напомним, что ранее стало известно о ремонте более 60 км дорог в Новосибирске в 2024 году.