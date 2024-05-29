ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16:11
Бывшего главу двух кузбасских округов осудят за взятки
15:43
Парламентарии просят признать Красноярский край неблагоприятным для ведения сельского хозяйства
15:25
Почетными жителями Новосибирска стали еще трое горожан
15:14
Большинство новосибирцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного приема на работу
14:38
В Сибирском ГУ Банка России назвали причину ускорения инфляции в Новосибирской области
13:52
Власти наградят новосибирцев, активно призывавших голосовать за территорию для благоустройства
13:36
Член фракции КПРФ Александр Бурмистров лишился поста главы комиссии в городском совете Новосибирска
12:39
3 районам Новосибирска выделят 45 миллионов рублей на благоустройство газонов
11:54
Более 60 км дорог отремонтируют в Новосибирске в 2024 году
11:19
Суд отказался смягчить меру пресечения красноярскому депутату Александру Глискову
10:34
Очередной штраф за овербукинг получила авиакомпания S7 в Новосибирске
10:08
Основатель СДЭК рассказал о сроках планируемого восстановления работы службы доставки
9:49
Новосибирец вошел в отряд космонавтов Роскосмоса
9:13
В Новосибирске приостановили работу 4 кондитерские сети Kuzina
21:44
Член фракции КПРФ теряет руководящий пост в горсовете Новосибирска за критику губернатора
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»
В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»
Основатель агентства продвижения GarderPR