В Новосибирске подвели итоги работы мастерских допрофессиональной подготовки воспитанников центра «Теплый дом» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Социальный проект «Дать шанс» реализуется совместно с Благотворительным фондом Памяти имени Володи Женова на средства Фонда президентских грантов и направлен на помощь в профессиональном самоопределении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социализация и профессиональное самоопределение остаются самыми проблемными вопросами воспитания детей-сирот и детей, в силу разных причин оставшихся без попечения родителей. Помочь таким ребятам найти свой путь в жизни призван социальный проект «Дать шанс». Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов и при участии Благотворительного фонда Памяти имени Володи Женова в МКУ Центр «Теплый дом», где созданы обучающие мастерские по разным направлениям.

24 мая в центре «Теплый дом» на ул. Выставочной подвели итоги годовой работы четырех мастерских допрофессиональной подготовки — «Автодело», «IT-Мастерская», «Кулинарное дело» и «Юный медик». Обучение в них прошли подростки и взрослые выпускники центра, в том числе проживающие в социальной гостинице. В обсуждении результатов проекта приняли участие специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родители из замещающих семей, социальные партнеры, депутаты, представители общественности и воспитанники центра.

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По словам преподавателя кулинарного мастерства Анастасии Прокопьевой, за время обучения дети изучили различные технологии обработки продуктов и попробовали себя в приготовлении разнообразных блюд. А также узнали об основах здорового питания и познакомились с профессиональными поварскими инструментами и оборудованием — в том числе во время экскурсии по заведениям общепита Новосибирска.

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«За этот совместный учебный год мы с ребятами довольно-таки плодотворно поработали. Мы научились готовить разнообразные блюда — горячие, холодные закуски, салаты, вторые блюда, супы, десерты и, конечно, всеми любимые мучные кулинарные изделия. В процессе занятий ребята проявляли свои таланты, раскрывали свою индивидуальность. Создавали кулинарные шедевры. Немаловажно и то, что они научились работать в команде, слушать и слышать друг друга… Надеюсь, знания, полученные моими учениками, будут радовать их и помогут в выборе профессии», — сказала Анастасия Прокопьева.

Желающие ребята могли пройти и обучение в такой востребованной сегодня в городе сфере, как IT-технологии. Преподаватель IT-технологий Михаил Свириденко отметил высокий интерес воспитанников к своему предмету и рассказал, что в ходе обучения принял решение применить индивидуальный подход, поскольку дети имели разный уровень знаний. Педагог уверен, что при желании ребята смогут продолжить более глубокое изучение IT-технологий — и получить востребованную профессию.

В свою очередь, педагог мастерской «Юный медик», преподаватель Новосибирского медицинского колледжа Маргарита Бабушкина рассказала о том, что участие в ее мастерской позволило ребятам из «Теплого дома» занять 1-е место на городском фестивале по первой медицинской помощи среди школьников. Педагог затронула и сложные моральные аспекты, связанные с обучением ребят.

«Были в работе и непростые моменты, которые мне помогали решать психологи центра. В частности, я 30 лет отработала в практическом здравоохранении, но порой не видела того, что видели в своей жизни ребята. Например, стомы, пролежни у своих близких… Это грустно, но радует, что сегодня дети находятся совсем в другой обстановке, получают много полезных знаний, которые помогут им в будущем, в том числе и по моему предмету», — подчеркнула Маргарита Бабушкина.

Особый интерес со стороны мальчиков, по словам педагогов центра, вызвала дисциплина «Автодело». Дисциплина преподается в современной, оборудованной всем необходимым мастерской, где подростки с увлечением осваивают работу с автотехникой.

«Даже если дети не станут специалистами в соответствующих областях, они научатся многому такому, что смогут применять в повседневной жизни, — оказанию первой помощи, например, или приготовлению пищи… Научатся кормить хотя бы себя. Ведь домашние дети обычно присматривают, как это делают родители, а наши детки не имеют такой возможности», — обратила внимание основательница и директор благотворительного фонда Памяти имени Володи Женова Татьяна Женова.

По окончании круглого стола педагоги и руководители центра были награждены благодарственными письмами от департамента по социальной политики мэрии Новосибирска за колоссальную и очень важную работу, которая помогает детям самоопределиться, выбрать для себя то направление в жизни, по которому они пойдут дальше.

Директор центра «Теплый дом» Лилия Милосердова напомнила, что «Дать шанс» — это не «одноразовый», а универсальный проект, который дает детям ту самую «удочку», что поможет им в жизни «ловить рыбу». Директор отметила, что именно благодаря грантовым средствам центру удалось профессионально оборудовать мастерские, приобрести новые компьютеры, создать учебный медицинский кабинет и автомастерскую. Кроме того, педагоги, весь год работавшие с детьми в мастерских, теперь будут трудоустроены в центр на постоянной основе.

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