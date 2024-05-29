Более 60 км дорог отремонтируют в Новосибирске в 2024 году

Более 60 километров дорог Новосибирска будут отремонтированы в 2024 году: 19,2 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и 47,6 км – по программе «Развитие автомобильных дорог». Об этом рассказал на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» первый заместитель мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

«Надо отметить, что в этом году мы все эти объекты делаем комплексно, то есть с тротуарами, газонной частью и непосредственно проезжую часть. На сегодня вся контрактация завершена, подрядчики приступили к работам. Они ведутся уже на 12 объектах из 14. Также сейчас мы находимся в стадии контрактации по ремонту объектов по другой программе – «Развитие автомобильных дорог». Здесь планируется выполнить ремонт на дорогах протяженностью 47 км 600 метров. Это еще дополнительно 37 объектов, то есть у нас практически 60 с лишним километров дорог в Новосибирске будет отремонтировано», – рассказал Олег Клемешов.

На всех 14 объектах организован независимый строительный контроль, по словам вице-мэра, суть заключается в том, что его выполняет заказчик в своей лаборатории и со своими специалистами, а также работает организация, которая имеет все компетенции и допуски на проведение независимого стройконтроля.

В настоящее время продолжается ремонт мостовых сооружений, который был включен в проект БКД в 2022 году. Как подчеркнул Олег Клемешов, именно в 2022 году начался ремонт Октябрьского моста, который должен завершиться в текущем году.

Были выполнены работы еще на двух объектах: на мосту через реку Каменку на улице Сибревкома и на мосту через реку Тулу. В 2023 году темпы нарастили, было отремонтировано уже восемь мостовых сооружений. В этом году планируется завершение работ по ремонту Октябрьского моста, на путепроводе на улице Фрунзе (правый). Также в 2024 году должны начаться работы на четырех объектах, срок завершения которых – 2025 год. Это мост через реку Иню по Бердскому шоссе (правый), путепровод через железнодорожные пути на ул. Добролюбова, мост через реку Ельцовку и Димитровский мост.

Одним из важнейших направлений БКД, помимо ремонта улично-дорожной сети, является обновление пассажирского транспорта. В этом году в Новосибирск планируется поступление 129 троллейбусов.

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