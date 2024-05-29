Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции отказал защите депутата Законодательного собрания региона Александра Глискова в смягчении меры пресечения, оставив его под стражей до 10 июля текущего года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

«Суд принял решение оставить постановление Центрального районного суда г. Красноярска от 24 апреля 2024г без изменения, а жалобу Глискова и его адвокатов без удовлетворения. Мера пресечения Александру Глискову остаётся прежней- содержание под стражей до 10 июля 2024г», — говорится в сообщении.

Напомним, экс-кандидат в губернаторы Красноярского края обвиняется в требовании взятки на 5 млн и общем покровительстве по службе в пользу заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации. Сам же депутат считает, что дело связано с его критикой властей. Парламентарий находится в СИЗО с начала ноября 2023 года. 6 мая текущего года началось рассмотрение его дела в суде

«Континент Сибирь» подробно рассказывал о ходе развития дела Александра Глискова, подробнее читайте по ссылке.