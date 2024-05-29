Авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, в очередной раз привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в 2023 году авиакомпанией «Сибирь» незаконно отказано в перевозке 4 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из города Новосибирска в города Махачкалу и Красноярск, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиаперевозчик привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей. Однако случаи овербукинга в компании фиксируются регулярно.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ФАС возбудила дело в отношении S7.