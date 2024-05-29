Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии

Поиск, найм и управление персоналом ─ один из самых важных вопросов в развитии любой компании. Я управляю бизнесом уже более 10 лет, работая в разных сферах – от IT-проектов и производства до продаж товаров и услуг. В авторской колонке я бы хотела поделиться своим опытом в вопросах найма персонала.

Предлагаю сразу перейти к глубинному интервью с соискателем: какие хард и софт скиллы важнее в различных ситуациях. Объясню мою стратегию найма и приведу примеры вопросов, которые задаю.

Если смотреть на компанию комплексно, то сначала необходимо разобраться, какой функционал нам нужно закрыть, далее смотрим на общее эмоциональное состояние команды и решаем, какого уровня по софт скиллам нам нужен человек. Конкретные рабочие навыки можно оперативно подтянуть, если у человека есть база и желание. А коммуникабельность, открытость, взаимовыручка, партнерство и т.д. – эти качества нельзя скорректировать за пару месяцев работы. Новый человек должен как пазл вставать в сформированный коллектив и усиливать его.

Хард скиллы: основа профессионализма

Профессиональные навыки. Их прописывают в вакансии и в перечне должностных обязанностей, которые формируются не под человека, а под задачи организации в целом.

В сфере продаж технически важно, чтобы менеджеры владели инструментами CRM, умели анализировать данные и разрабатывать стратегии продаж. Недавно я нанимала в команду менеджера, который за первую неделю смог почистить и сегментировать базу, действующие менеджеры не могли разобрать это полгода. Теперь, грамотно используя данные, мы сможем поднять продажи намного быстрее.

Сертификаты и образование. Наличие профессиональных сертификатов подтверждает квалификацию кандидата на этапе отбора, при этом не является решающим при приеме на работу.

Рекомендации. Важно, чтобы человек легко мог предоставить рекомендации, и они у него действительно были. Звонить прошлым работодателям приходится редко.

И общее наблюдение: если вы хотите взять на позицию исполнителя профессионала с сильными лидерскими качествами, стремящемуся к постоянному росту, будьте готовы, что этот человек как исполнитель долго не сможет у вас работать. Либо уйдет сам, либо будет искать стратегический функционал, а ежедневный ручной труд игнорировать.

Софт скиллы: секрет успеха в любой команде

Коммуникабельность. Способность ясно и эффективно общаться.

Ответственность. Это качество сложно проверить на старте. Я его ценю особенно высоко. В производственном проекте один руководитель линии всегда своевременно докладывал о проблемах и предлагал решения, даже если это могло негативно на нем отразиться. Это помогало очень сильно минимизировать риски.

Гибкость и адаптивность. Последние 4 года – это одно из самых важных качеств всех нас.

Кстати, использование ИИ в жизни тоже относится к гибкости и адаптивности. И я спрашиваю об этом людей.

Одни бизнесмены настаивают, что профессионализм выше личных качеств, другие считают, наоборот. Возьмем сложную сферу – медицину. Здесь хард скиллы – знания, умение, опыт – играют первостепенную, важнейшую роль. Но если доктор не умеет общаться с пациентами или доносит информацию так, что клиент бежит из клиники? Мы понимаем, что одно без другого никак.

Найм сотрудников: логика собеседования

Задавая вопрос, имейте на него свой собственный ответ – что для вас было бы хорошим результатом.

Вопрос: Можете рассказать о проекте, в котором вам пришлось корректировать планы из-за непредвиденных обстоятельств? Как вы это сделали?

Что смотрим: Оцениваем способности кандидата адаптироваться и принимать решения в стрессовых ситуациях.

Вопрос: Какие нормы и стандарты вы считаете самыми важными? Как вы следите за их соблюдением?

Что смотрим: Знание актуальных нормативов и их применение, совпадает ли ваше мнение по этому вопросу?

Вопрос: Расскажите о вашем опыте работы с CRM-системами. Какие инструменты вы используете для анализа данных о клиентах?

Что смотрим: Умение автоматизировать рутину, умение анализировать данные.

Вопрос: Какую стратегию вы бы предложили для увеличения продаж нашего продукта?

Что смотрим: Кандидат должен предложить разные подходы и умение мыслить глобально.

Вопрос: Приведите пример успешной сделки, которую вы заключили. Какие шаги вы предприняли для ее достижения?

Что смотрим: Умеет кандидат поэтапно мыслить и работать, есть логика действий от старта до конечного результата. И что для него является конечным результатом.

Вопрос: Расскажите о сложной технической проблеме, с которой вы столкнулись. Как ее решили?

Что смотрим: Оцениваем способность анализировать проблему, находить креативные решения и внедрять их.

Вопрос: Расскажите мне, человеку без технического образования, сложные термины и концепцию работы вашего оборудования.

Что смотрим: Может четко и просто объяснять сложные идеи, используя аналогии и визуальные средства.

Вопрос: За что вы будете готовы уволить человека сразу же, не разбираясь?

Что смотрим: Гибкость к обстоятельствам, готовность к компромиссам.

И последнее, у успешного предпринимателя есть интуиция, «чуйка», которая ведет к достижению цели и помогает найти «своих» людей. Используйте её.

Глубокое интервью с правильно подобранными вопросами помогает не только оценить профессиональные навыки кандидата, но и понять, насколько он подходит по своим межличностным качествам и культурным ценностям компании. Вопросы, упомянутые в колонке, основаны на моем опыте и помогают выявить ключевые аспекты, которые важны для успеха в различных сферах бизнеса.