Совладелец основанной в Новосибирске компании СДЭК Леонид Гольдорт в своем ТГ-канале прокомментировал сроки возможного восстановления ИТ-инфраструктуры организации после хакерской атаки.

«Мы не рассматриваем вариант, при котором не сможем работать. Мы точно восстановимся, это вопрос времени. Мы ожидаем утром 29 мая (по Москве — «КС») старта операций на пунктах выдачи заказов, потом на складах», ─ рассказал в своем ТГ-канале основатель СДЭК Леонид Гольдорт.

Напомним, что о невозможности приёма и выдачи отправлений на пунктах выдачи заказов, а также о технических неполадках в работе сайта и приложения СДЭК пресс-служба компании сообщила 27 мая. Днем позже международная хакерская группировка Head Mare заявила о своей причастности к масштабному сбою в системе СДЭК. Утверждается, что в систему курьерской службы якобы был запущен вирус-шифровальщик, который ограничивает доступ к информации, хранящейся на серверах, и возможность её восстановления. В качестве доказательств атаки хакерам были приведены скриншоты, где отображены базы данных компании.

«Группа Head Mare появилась недавно, известно о ней не так много. На текущий момент информация о них доступна только из их же публичных заявлений. Вероятно, это так называемые хактивисты, то есть хакеры, которые, как правило, не ищут финансовой выгоды, а атакуют ресурсы компаний и организаций в идеологических целях. Такие группы хакеров все чаще участвуют в геополитических конфликтах», ─ пояснил «Континенту Сибирь» руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Ущерб от сбоя, по оценкам РБК, может составить от 300 млн до 1 млрд руб без учета возможных исков пользователей СДЭК.

Напомним, что в 2024 году стало известно о планах основателя СДЭК Леонида Гольдорта продать свою 55%-ую долю в компании в связи с релокацией.