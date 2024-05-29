Новосибирец вошел в отряд космонавтов Роскосмоса

Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд космонавтов Роскосмоса приняла решение рекомендовать Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели. Одним из них стал уроженец Новосибирска Эльчин Вахидов, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Помимо сибиряка в отряд также вошли: Анастасия Бурчуладзе (Архангельск), Владимир Ворожко (Армавир) и Александр Жеребцов (Сальяны), в ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам будет присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

Эльчин Вахидов родился 17 апреля 1993 года в Новосибирске. Окончил СПбГМТУ, прошёл обучение по программе военной подготовки кадрового офицера. С 2014 года — старший инженер в 109-м военном представительстве Министерства обороны РФ в Камчатском крае.

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. В ходе него ЦПК рассмотрел 296 заявлений с пакетами документов от претендентов, из которых 80 принадлежало женщинам. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли.

Напомним также, что известный новосибирский космонавт Анна Кикина получила звания Героя России. В марте прошлого года она вернулась с МКС на корабле Crew Dragon вместе с другими членами миссии Crew-5, что стало первым за 21 год случаем возвращения российского астронавта с орбиты на космическом корабле американского производства. Новосибирская летчица провела в космосе 157 суток. На борту Международной космической станции Кикина в том числе приняла участие в научном эксперименте «Кардиовектор». Минувшим летом она также приняла участие в праздновании 130-летия Новосибирска.