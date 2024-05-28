Член фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска Александр Бурмистров лишается должности главы комиссии по наказам после слов о губернаторе «при Сталине — могли бы и расстрелять».

Заседание комиссии горсовета Новосибирска по наказам запланировано на утро 29 мая, перед сессией. По информации «Континента Сибирь», на повестке стоит вопрос о лишении Александра Бурмистрова полномочий председателя этой депутатской группы.

Источники редакции от разных политических сил подтвердили изданию, что во вторник, 28 мая, фракция «Единая Россия» обсудила инициативу о снятии Бурмистрова с должности. Предложение лоббировали представители фракции ЕР из «крыла» депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева. Четверо из них состоят в комиссии по наказам. Всего в комиссии семь человек, только трое из них — члены фракции КПРФ, которые не смогут помешать снятию Бурмистрова, как бы они ни голосовали на заседании. Даже если они не придут на собрание перед сессией, членов фракции ЕР хватит для кворума и принятия решения.

Член фракции КПРФ Александр Бурмистров 9 мая разместил в соцсетях ролик под названием «Почему Новосибирская область вымирает?». Анонс к видео депутат сопроводил словами об отсутствии поликлиники у Парка Кирова в Новосибирске: «К сожалению, дело с мертвой точки не двигается, никого из жуликов не посадили, губернатора Андрея Травникова к ответственности также еще не привлекли. Вряд ли есть сомнения, какая судьба была бы у такого начальника облисполкома при Сталине — могли бы и расстрелять», — написал в соцсетях Александр Бурмистров.

Источники «Континента Сибирь» из разных фракций расходятся во мнении, кто может сменить Александра Бурмистрова на посту председателя комиссии. Эта должность досталась ему в рамках соглашения между ЕР и коммунистами в 2020 году. Тогда в Новосибирске действовал пакт между губернатором-единороссом Андреем Травниковым и лидером новосибирского обкома КПРФ, мэром Новосибирска Анатолием Локтем, который в конце прошлого года ушел в отставку. По сведениям редакции, на сохранении должности за представителем «красной» фракции настаивает часть единороссов, которая не входит в «команду Савельева». Но члены фракции КПРФ предполагают, что они не помешают состоящим в комиссии соратникам депутата Госдумы проголосовать за то, чтобы депутатскую структуру возглавил, например, нынешний зампред комиссии Александр Мухарыцин. Последний избирался самовыдвиженцем, но сразу же после выборов вступил во фракцию ЕР. Окончательное решение — за сессией.

Здесь, здесь и здесь «Континент Сибирь» писал о попытках сместить члена фракции КПРФ Андрея Любавского с должности председателя комиссии по предпринимательству.