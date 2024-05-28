В Томске объявлено штормовое предупреждение

Ольга Степанова
 
В Томске объявлено штормовое предупреждение
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По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. 

«С 29 по 31 мая по области и городу Томску при прояснениях ожидаются заморозки -0…-5°С. Сутки 29 мая ожидаются дожди, по северу с мокрым снегом, местами отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, временное установление снежного покрова», — говорится в сообщении синоптиков.

Томичей призывают соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцев предупредили о порывистом ветре и заморозках.

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