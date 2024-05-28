28 мая 2024 года Беловским городским судом Кемеровским области рассмотрено уголовное дело в отношении главного инженера шахты «Листвяжная». Ему инкриминировали ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

«Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций при ведении горных работ на опасных производственных объектах на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2021 года обвиняемый в составе организованной группы лиц использовал свое служебное положение и нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, что привело к масштабной аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году.

Причиной взрыва метана стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять спасателей. После происшествия были возбуждены уголовные дела на высокопоставленных сотрудников холдинга «СДС» и сотрудников Ростехнадзора, проводивших на шахте проверки.

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