Суд вынес приговор главному инженеру шахты «Листвяжная» в Кузбассе

Ольга Степанова
 
Суд вынес приговор главному инженеру шахты «Листвяжная» в Кузбассе
Фото: t.me/pressusd42

28 мая 2024 года Беловским городским судом Кемеровским области рассмотрено уголовное дело в отношении главного инженера шахты «Листвяжная». Ему инкриминировали ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

«Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций при ведении горных работ на опасных производственных объектах на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2021 года обвиняемый в составе организованной группы лиц использовал свое служебное положение и нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления, что привело к масштабной аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году.

Причиной взрыва метана стали грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять спасателей. После происшествия были возбуждены уголовные дела на высокопоставленных сотрудников холдинга «СДС» и сотрудников Ростехнадзора, проводивших на шахте проверки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратура завела 11 дел после падения стрелы подъемного крана у детского сада в Новосибирске.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  