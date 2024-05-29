В Новосибирске приостановили работу 4 кондитерские сети Kuzina

У новосибирской сети кондитерских Kuzina, основанной Эриком Шогреном в 2010 году, с января по май сократилось число точек. Ранее Следственным управлением Следственного комитета РФ по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании.

По информации 2ГИС, в Новосибирске временно приостановили кондитерские Kuzina на Красном проспекте, 77Б к1, Троллейной, 130в, Бориса Богаткова, 221, Одоевского, 1/8а, а точка на Красном проспекте, 49 была удалена из справочника. Всего у Kuzina, по данным 2ГИС, сейчас 49 кондитерских в Новосибирске, включая временно закрытые. 3 месяца назад их было 51. Стоит отметить, что в 2022 году Kuzina также закрыла одну из своих знаковых точек на пересечении Вокзальной магистрали и Советской, проработавшую более 10 лет.

Напомним, что в апреле 2024 года иск к Kuzina на сумму более 696 240 рублей подала компания «ЮСК Консалтинг» (ГК «Юнисервис Капитал»), которая являлась организатором размещения сети кондитерских на бирже. Иск был вызван тем, что Kuzina, как заявляет «Юнисервис Капитала», не исполнила обязательства по оплате за оказанные услуги по заключенным договорам.

Кроме того, 2 мая пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам Kuzina. По данным следствия, в период с мая 2021 по март 2024 года не была произведена полная выплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев. Пять работников организации не получили положенную по закону зарплату. При этом в кассу предприятия, по данным СК, поступали денежные средства, которые направлялись на иные платежи и решение текущих финансовых вопросов.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

Кроме Новосибирска сеть Kuzina на сегодня представлена в Барнуле (1 точка) и Москве (8 точек).