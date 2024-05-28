Ремонт Октябрьского моста идёт в соответствии с графиком – объём выполненных работ подходит к отметке 50 %. Сроки выполнения находятся на особом контроле. Об этом на выездном совещании заявил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Октябрьский мост был построен в 1955 году. Последний раз капитальный ремонт проводился в прошлом веке – в 1998 году. Откладывать ремонт далее было нельзя. Все решения были приняты своевременно, контракты заключены. Сейчас на объекте работают три подрядчика. Все этапы идут в строгом соответствии с графиком, на объекте ежедневно задействовано около 80 человек. Учитывая значимость этой транспортной артерии, будем держать ход работ на постоянном контроле. Трафик движения с берега на берег очень напряжённый, поэтому нацеливаем подрядчиков на ускорение производства работ и на раннюю сдачу. Мы подходим к отметке 50 % и можем уверенно говорить, что все основные работы успеем завершить в тёплое время года», — приводит пресс-центр муниципалитета слова градоначальника.

Самая трудоёмкая часть работы – уширение консольной части тротуара. В результате пешеходная часть моста станет просторнее. На сегодня эти работы выполнены наполовину. Параллельно устанавливаются новые опоры освещения и контактной сети, меняется перильное и барьерное ограждения. Последним этапом будет выполняться устройство гидроизоляции, устройство деформационных швов, укладка асфальтобетона на проезжей части. Полностью движение транспорта перекрываться не будет, полосы будут ремонтироваться по очереди.

«Общая стоимость объекта – 2 млрд 247 млн рублей. Для ускорения работ привлечены две дополнительные подрядные организации, на объекте сейчас работают три подрядчика. В подмостовой зоне ведутся укрепительные работы, ремонт опор, антикоррозионные работы на пролётных строениях, так как они металлические. Полностью будут заменены опоры освещения, контактная сеть, предусматривается праздничная подсветка – светодиодные гирлянды», – отметил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

К концу октября планируется полностью открыть мост для движения транспорта, а в ноябре – сдать объект.

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