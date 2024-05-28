Жителей Новосибирска предупреждают о надвигающейся непогоде: по данным экстренных служб, в грядущую среду город накроет сильным ветром, а к концу рабочей недели в ночное время температура опустится ниже нуля.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, 29 мая в городе ожидается сильный ветер, который при порывах будет достигать скорости в 18 м/с. Пойдет дождь, а температура воздуха в течение дня не превысит +11 °C.

Помимо этого, горожан ожидают заморозки: по данным Западно-Сибирского УГМСЧ, в ночь на 30 и 31 мая на территории Новосибирска температура воздуха опустится до отрицательных значений.

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