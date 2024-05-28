Сегодня, 28 мая, Центральный районный суд Новосибирска постановил приговор в отношении Александра Бушкова, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП со смертельным исходом в апреле прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Бушков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Напомним, 21-летний Александр Бушков (сын бывшего депутата Алтайского Заксобрания Николая Бушкова), управляя автомобилем марки GEELY в нетрезвом состоянии, насмерть сбил на пешеходном переходе 45-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Она работала помощником вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова и в тот момент как раз направлялась на работу. Произошла трагедия неподалеку от театра «Глобус», на перекрестке ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали. После наезда на пешехода водитель скрылся с места преступления.

Суд начал рассматривать дело 14 декабря 2023 года. Полностью признавший вину Александр Бушков содержался под стражей. Гражданский иск родственников погибшей женщины о компенсации морального вреда удовлетворён частично. С Бушкова взыскано в общей сумме 3 млн рублей.

Стоит отметить, что Бушков — старший является учредителем и действующим гендиректором компании «Алтай-Форест» (по данным Rusprofile). В настоящее время он отбывает срок наказания в СИЗО по обвинению в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и обороте заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).