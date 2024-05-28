Сотрудники Главного Управления ФССП России по Новосибирской области при надзорном сопровождении прокуратуры Ленинского района города Новосибирска опечатали заведения общепита в Хилокском микрорайоне, которые по решению суда были запрещены к эксплуатации.

«Новосибирский областной суд вынес определение об удовлетворении ходатайства мэрии города Новосибирска о принятии обеспечительных мер в виде запрета лицам, эксплуатирующим самовольно возведенные объекты, размещенные на земельном участке с кадастровым номером 54:35:063685:326, эксплуатации самовольных построек, в которых оказываются услуги, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В ходе принудительного исполнения решения суда сотрудник ФССП опечатал нелегальные объекты общепита. В ведомстве также отмечают, что надзорные мероприятия по обеспечению правопорядка в Хилокском микрорайоне будут продолжены.

Напомним, что в этом году в Новосибирске всерьез занялись приведением в порядок Хилокского микрорайона, жители которого неоднократно жаловались на проблемы и беспорядок из-за незаконной торговли. В апреле этого года по решению прокуратуры в микрорайоне ликвидировали все ярмарки – даже те, которые изначально были согласованы с властями. Однако нетронутым остался, пожалуй, один из самых знаковых объектов – коптящее и дымящее кафе восточной кухни рядом с общеобразовательной школой.

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