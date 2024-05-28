ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:27
Приставы опечатали нелегальные точки общепита в Хилокском микрорайоне Новосибирска
15:37
Парк «Березовая роща» благоустроят с учетом мнения новосибирцев
14:53
Хакерская группировка взяла на себя ответственность за массовый сбой в работе СДЭК
13:44
На ликвидацию 40 омских свалок направлено 112 млн рублей
13:11
BMW, Mercedes, Lamborghini и Bentley: какие кабриолеты с пробегом и за сколько можно купить сегодня в Новосибирске?
12:45
Стройплощадку нового складского комплекса в Новосибирске укрепят золой-уносом ТЭЦ
12:03
Под Новосибирском завели дело на полицейского, покрывавшего незаконный игорный бизнес
11:38
Большинство новосибирских студентов планируют подрабатывать на каникулах
10:43
Губернатор Травников допустил, что к строительству новосибирского метро могут привлечь белорусских специалистов
10:20
В Новосибирске ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ
21:24
Новосибирцам предлагают выбрать проект благоустройства Инюшенского бора
20:47
Мэрия Новосибирска закупит в лизинг дорожную технику на 2,1 млрд рублей
18:07
На горе Аргыджек в Красноярском крае построят новый туристический центр за 1,5 млрд рублей
17:33
В половине новосибирских компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей
16:40
Новосибирские единороссы отправят на довыборы руководителя филиала «Совета отцов»
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»
В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»
Основатель агентства продвижения GarderPR
Как снизить стоимость лида с помощью PR?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей