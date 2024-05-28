Парк «Березовая роща» благоустроят с учетом мнения новосибирцев

В Новосибирске запускается этап проектирования для парка «Березовая роща». В настоящее время команда проектировщиков работает над анализом территории, исходными данными, изучает сообщества парка и его историю, а местным жителям предложено поучаствовать в процессе и пройти анкетирование.

«Парк «Березовая роща» — один из самых популярных парков, расположенных на границе Центрального округа и Дзержинского района. Для парка будет разработан дизайн-проект комплексного благоустройства, который обязательно будет обсуждён с горожанами. Площадь проектирования — 23 га. Заказчик дизайн-проекта — «Дирекция городских парков» — говорится в сообщении муниципального портала «Зеленый Новосибирск».

Напомним, что в апреле прошлого года новосибирцы выразили недовольство по факту вырубки деревьев в части парка «Березовая роща». Упоминания о предпроектных работах для разработки дизайн — проекта реконструкции парка появились тогда же: в в нем предполагалось учесть высадку большого количества декоративных зеленых насаждений и, в первую очередь, берез различных видов и декоративных характеристик.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцам предлагают выбрать проект благоустройства Инюшенского бора.