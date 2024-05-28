Международная хакерская группировка Head Mare заявила о своей причастности к масштабному сбою в системе оператора экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру — СДЭК. Эта компания была основана в Новосибирске Вячеславом Пиксаевым и Леонидом Гольдортом.



Напомним, что о невозможности приёма и выдачи отправлений на пунктах выдачи заказов, а также о технических неполадках в работе сайта и приложения СДЭК пресс-служба компании сообщила еще вчера, 27 мая.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали», — говорится в актуальном сообщении.

Тем временем группировка Head Mare взяла на себя ответственность за происходящее: в одноименном ТГ-канале утверждается, что в систему курьерской службы якобы был запущен вирус-шифровальщик, который ограничивает доступ к информации, хранящейся на серверах, и возможность её восстановления. В качестве доказательств атаки приведены скриншоты, где отображены базы данных компании.

Злоумышленники насмехаются над консультантами компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, называя их софт бесполезным, и утверждают, что настройка и бекапирование (создание резервных копий) корпоративных систем якобы выполнялось раз в полгода.

Сроки восстановления работы СДЭК не оглашаются, однако в компании заявили, что все посылки находятся в безопасности, и по итогам разрешения этой ситуации будут приняты все меры для предотвращения её повторения.

В Новосибирске, согласно сервису 2ГИС, отделения СДЭК работают, однако на всех точках присутствует рекламное объявление о том, что обработка посылок временно приостановлена.

Напомним, что в 2024 году стало известно о планах основателя СДЭК Леонида Гольдорта продать свою 55%-ую долю в компании в связи с релокацией.

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