На ликвидацию 40 омских свалок направлено 112 млн рублей

На ликвидацию свалок твёрдых бытовых отходов в Омской области распределено 112 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Средства областного бюджета, по словам главы региона, будут направлены на ликвидацию 40 свалок в Омске и в 10 районах: Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Саргатском и Таврическом.

«В прошлом году нам удалось избавить 17 районов от 49 несанкционированных свалок общей площадью 97 га. Работу продолжаем», — напомнил Виталий Хоценко.

Реализация мероприятий по предоставлению субсидий позволит значительно снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске ограничат движение автомобилей из-за ремонтных работ.